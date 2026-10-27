Elezioni FIGC, Galliani spinto da Marotta e Percassi! Oggi a Milano i presidenti di una decina di club si sono dati appuntamento

Ultime notizie Serie A - La Serie A va alla conta. Oggi a Milano i presidenti di una decina di club si sono dati appuntamento per affrontare in una riunione il nodo relativo alla preferenza da esprimere in vista delle elezioni federali del 14 dicembre. Ne parla il Corriere della Sera.

"Oltre all’attuale commissario della Figc, Giovanni Malagò, si è aggiunto alla contesa Adriano Galliani, spinto da Beppe Marotta e da Luca Percassi e alle prese con il tesseramento per una società dilettantistica milanese. La curiosità è che sarà dirigente accompagnatore a titolo gratuito dell’Enotria 1908, ovvero una scuola calcio dell’Inter... Per chi è stato dirigente del Milan per 31 anni il colmo dei colmi.

La Lega di A, non è una novità, è spaccata al suo interno, motivo per cui Luca Percassi ha radunato oggi le società medio piccole per fare il punto e cercare di esprimere una linea univoca. Anche qualora Malagò ottenesse le undici firme necessarie e venisse candidato dalla lega maggiore, Galliani depositerebbe comunque la candidatura appoggiato dai Dilettanti"