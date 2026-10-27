Allegri squalificato? Ecco chi guiderà il Napoli in panchina domani con il Monza

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri era attesa la squalifica del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo lo ha squalificato per due giornate, espulso al termine della partita contro la Roma. Come fa notare il Corriere del Mezzogiorno, in attesa dell’esito del ricorso contro il Monza la squadra sarà affidata al vice Marco Landucci.

L’allenatore del Napoli salterà il turno infrasettimanale di domani a Monza e la trasferta di Torino contro la Juventus, in programma il primo novembre. Nella sentenza si legge che è stato punito «per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria». Al tecnico è stata inflitta anche un’ammenda di 10.000 euro.

Il Napoli, con un comunicato, ha annunciato il ricorso contro la squalifica e punta a dimezzarla prima della sfida contro i bianconeri. «La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a Massimiliano Allegri».