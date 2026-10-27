Infortunio Spinazzola, spunta una indicazione sui tempi di recupero: ecco quanti giorni dovrà stare fermo
Rassegna Stampa 07:45
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie SSC Napoli - Sul fronte degli infortuni arrivano altre brutte notizie in casa Napoli, perchè nel corso dei minuti finali del match contro la Roma l'esterno sinistro Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare.
Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in edicola, Leonardo Spinazzola dovrà stare fermo per almeno 20 giorni.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google