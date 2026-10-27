Badiashile KO, stesso infortunio già otto volte in carriera! Ecco i tempi di recupero

Infortunio Badiashile, ultimissime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il difensore francese è andato KO nel corso dell'ultima partita contro la Roma, rimediando una lesione distrattiva di medio grado al retto femorale destro. Oggi il quotidiano Il Mattino fa notare come si tratti dello stesso infortunio alla coscia destra che lo aveva tenuto fermo ai box negli anni passati, prima al Monaco e poi al Chelsea.

Sono ben noti, infatti, i problemi fisici accusati da Badiashile nel corso della sua carriera: al Chelsea saltò 10 partite per lo stesso infortunio, al Monaco ne saltò 9, per un totale di sette episodi simili in 8 anni di carrirera.

Tempi di recupero Badiashile

Quanto ai tempi di recupero, il quotidiano Il Mattino fa sapere che dovrebbe restare KO per almeno 4-6 settimane. Se così fosse, il rientro di Badiashile slitterebbe a fine novembre: nella più ottimistica delle previsioni, potrebbe tornare in campo per Sassuolo-Napoli del 29 novembre, salvo ulteriori complicazioni.