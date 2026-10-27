Udinese, Nani: "Escludo il ritorno di Lucca, guadagna cifre impensabili e sarebbe strano"

Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di TV12 per fare il punto della situazione in casa bianconera. Tra le altre cose, il dirigente friulano ha commentato l'ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca all'Udinese.

In effetti, si tratta di una voce circolata nelle scorse settimane, secondo la quale il Napoli potrebbe rivendere Lucca all'Udinese dopo averlo acquistato nel luglio 2025 per 35 milioni di euro più bonus. Nani ha risposto così:

"È una voce strana. Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese, sarebbe strano se tornasse in prestito con ingaggio pagato. Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare".