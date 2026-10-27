Infortunio Spinazzola, svelati i tempi di recupero e la data del rientro

Infortunio Spinazzola, ultimissime notizie sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il terzino è andato KO nel corso dell'ultima partita contro la Roma, rimediando una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Oggi il quotidiano Il Mattino svela quand'è che Spinazzola potrebbe rientrare a disposizione di Allegri.

Tempi di recupero Spinazzola

Nonostante abbia giocato appena 10 minuti, tanto è bastato a Spinazzola per andare KO e rimediare l'ennesimo infortunio muscolare. Ad oggi i tempi di recupero sono di circa dieci giorni: se così fosse, tornerebbe in campo già in occasione di Napoli-Lazio il prossimo 8 novembre.

"Più probabile", però, - scrive Il Mattino - che il rientro di Spinazzola slitterà al 21 novembre, dopo la sosta per le Nazionali, in occasione di Napoli-Torino.