Allegri ha riaccolto un calciatore felice dopo la sosta delle nazionali

Ultime notizie SSC Napoli - Questi sono i giorni di Rasmus Hojlund, il centravanti del Napoli che Allegri sperava di allenare già al Milan e che ha segnato tre gol in nazionale propiziandone un quarto nel corso delle partite di Nations League. Ne parla il Corriere dello Sport.

Allegri lo ha riaccolto felice, martedì è tornato a lavorare in gruppo a Castel Volturno, sabato c'è il Frosinone "e Hojlund, a proposito di ambizioni e buoni propositi, ha qualche idea sul futuro: vuole ritrovare il gol, che manca dall'Inter, 5 settembre, e poi spera di far coincidere gioia personale con successo collettivo. Finora due reti e due sconfitte, Inter e Como. Ci riproverà già sabato e la squadra, però, dovrà essere bravo a supportarlo e sostenerlo. Poche le occasioni avute, fino ad ora: appena 14 tocchi in area piccola dall'inizio del campionato, pochi per un giocatore che si nutre anche degli istanti decisivi".