Napoli Basketball, Rizzetta: "Prima di investire qui ho valutato altre città tra cui Roma, ecco perchè ho scelto Napoli"

Notizie basket Napoli - Matt Rizzetta, proprietario e presidente del Napoli Basketball ancora imbattuto in campionato ed EuroCup, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Il Mattino.

«Questa bella partenza ci dà speranza e rassicurazione che i nostri obiettivi della vigilia possono essere raggiunti. Vogliamo inserirci nelle zone calde della classifica e far capire a tutti che Napoli è una piazza di basket che non ha niente da invidiare a nessuno. La vittoria a Roma poi mi ha riempito di soddisfazione e ha rappresentato molto più di una vittoria in trasferta: perché prima di investire a Napoli ho valutato altre piazze, tra cui Roma. Ma io ho scelto Napoli perché ho sempre creduto in questa città e in questo popolo».