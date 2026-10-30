Adani duro: "Allegri deve dimostrare nel tempo che è cambiato, non in una partita"

Ultime notizie Napoli - Lele Adani è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol a proposito degli ultimi risultati della SSC Napoli di Massimiliano Allegri.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"La partita di mercoledì va descritta bene. Il Napoli ha strameritato di vincere contro il Monza. Il Monza ha subito troppi gol anche da Lecce, Udinese, Torino. Nel secondo tempo non esce dagli spogliatoi. Milinkovic fa tre grandi parate. Poi chiaramente il Napoli con gli spazi domina. Io voglio sottolineare che se devo vedere un segnale, devo vedere cinque partite. Il vecchio calcio di Allegri per me è finito. Lo scorso anno aveva provato a dare una fiducia eccessiva al Milan o alla sua seconda Juve. Ma quello già era un allenatore diverso rispetto al primo Allegri. Ora invece lo dico senza dubbio, ripeto: quel calcio è finito. Ma se Allegri cambia calcio e me lo dimostra nel tempo, con cinque partite di fila con qualcosa di diverso, allora io lo dirò senza problemi. Quindi, tornando al Monza, la partita è strameritata ma va analizzata bene. Sono molto dispiaciuto dell’infortunio di Lobotka, che è la pedina più importante di questo Napoli, anche se viene messo in mezzo ad altri. Senza di lui nessuno mi convincerà che il Napoli sarà migliore. Era l’ultimo che dovevi perdere. Invece sono molto felice per i napoletani che hanno almeno vissuto una gioia e ora con quella gioia costruiscono un entusiasmo che li porterà a una partita che vorrà già dire qualcosa di importante".