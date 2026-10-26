TMW - Richiesta fuori mercato di Anguissa per rinnovare! A queste condizioni è impossibile

Calciomercato SSC Napoli - Andrè Frank Zambo Anguissa va verso l'addio al Napoli, a meno che non ridimensioni - di molto - le proprie richieste. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

"L'idea era quella di prolungare a quattro milioni, mentre ora ne guadagna circa due e mezzo più bonus. Sembrava un accordo quasi chiuso - c'era già una bozza per il prolungamento fino al 2028, con opzione al 2029 - almeno prima dello stop. Ora ha richieste molto più alte di quelle precedenti. Sei milioni all'anno per un quadriennale, in piena controtendenza con la filosofia degli azzurri. Anche perché Anguissa compirà 31 anni a metà novembre. Negli scorsi mesi il Galatasaray era pronto a presentare un'offerta molto ricca per lui, ma il Napoli ha deciso di tenerlo sperando anche di trovare un accordo per allungare il contratto. A queste condizioni è pressoché impossibile"