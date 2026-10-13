Napoli immeritatamente sotto all'intervallo: equilibrio quasi totale in tutte le statistiche | GRAFICO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli è sotto contro il Villarreal al termine di un primo tempo totalmente equilibrato: tutte le statistiche

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli torna negli spogliatoi sotto di 2-1 all'intervallo della sfida contro il Villarreal in maniera abbastanza clamoroso. Dopo il vantaggio iniziale di Rrahmani, è arrivato il clamoroso errore di Politano ed il gol del sorpasso da parte di Mourino

Statistiche primo tempo Villarreal-Napoli

In tal senso, le statistiche certificano l'equilibrio di questa gara, dal momento che nessuna delle due squadre si è lasciata preferire all'altra. Leggermente meglio gli azzurri nel possesso palla, mentre sui tiri le due realtà hanno creato praticamente le stesse situazioni in termini numerici. Due tiri in porta per parte, con due grandi occasioni da gol per la squadra di Allegri contro una creata dal Sottomarino Giallo.

Clicca sul grafico in allegato per le statistiche

Statistiche primo tempo Villarreal Napoli
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