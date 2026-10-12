Champions League in chiaro su TV8: la partita dell'anno trasmessa gratis
Champions League in chiaro su TV8: trasmettono gratis la partita dell'anno, un super match spettacolare e tanto atteso del prossimo turno di Champions: la 2a giornata della fase a classifica unica
Champions League in chiaro su TV8: trasmettono gratis la partita dell'anno, un super match spettacolare e tanto atteso del prossimo turno di Champions: la 2a giornata della fase a classifica unica. Per la felicità di tutti gli appassionati di calcio, si potrà seguire una partita gratuitamente in televisione come ormai da abitudine da diverse stagioni a questa parte.
Champions League in chiaro su TV8, ecco tutte le gare in programma
Queste le partite e gli orari della seconda giornata di Champions in chiaro su TV8, facciamo un riepilogo di questo turno:
Martedì 13/10
- ore 18.45: LENS-SPORTING LISBONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255
- ore 18.45: SABAH MASAZIR-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Arena e Sky Sport 254
- ore 21.00: INTER-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
- ore 21.00: GALATASARAY-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254
- ore 21.00: VILLARREAL-NAPOLI su Sky Sport Arena e Sky Sport 253
- ore 21.00: ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED su Sky Sport 255
- ore 21.00: ARSENAL-LILLE su Sky Sport 256
- ore 21.00: VIKING FK-BAYERN MONACO su Sky Sport 257
- ore 21.00: LIPSIA-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 258
Mercoledì 14/10
- ore 18.45: FEYENOORD-COMO su Sky Sport Uno e Sky Sport 253
- ore 18.45: LASK-LIVERPOOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254
- ore 21.00: MANCHESTER CITY-PSG su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- ore 21.00: ASTON VILLA-FENERBAHCE su Sky Sport Arena e Sky Sport 254
- ore 21.00: BODO GLIMT-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport 255
- ore 21.00: REAL BETIS-PORTO su Sky Sport 256
- ore 21.00: SLOVAN BRATISLAVA-STOCCARDA su Sky Sport 257
- ore 21.00: SHAKTAR DONETSK-AEK ATENE su Sky Sport 258
- ore 21.00: ROMA-REAL MADRID su Amazon Prime Video
Champions in chiaro su TV8: la partita trasmessa gratis
Champions League in chiaro su TV8: tracciato il quadro totale, la partita scelta per la trasmissione in chiaro su TV8 è Manchester City-PSG. Il match sarà visibile gratuitamente sul canale 8 del digitale terrestre, mentre tutte le altre gare saranno visibili solo su Sky e NOW.
Un appuntamento da non perdere assolutamente per l'importanza della partita e per la super sfida ricca di campioni che offre Manchester City-PSG. Due squadre che hanno vinto la Champions nelle ultime stagioni.