Villarreal-Napoli, i tifosi di casa distribuiscono bandiere fuori allo stadio: atmosfera infuocata sugli spalti | FOTO

Ultime notizie calcio Napoli - Questa sera il Napoli dovrà fare i conti non solo con le qualità tecniche e fisiche del Villarreal, ma anche con il fattore campo. Notoriamente, infatti, lo Stadio della Ceramica è sempre molto caldo ed infatti i tifosi sono già all'opera all'esterno dell'impianto per rendere incandescente l'atmosfera sul terreno di gioco.

Villarreal-Napoli, i tifosi di casa distribuiscono bandierine

Ecco cosa si legge a proposito di questa iniziativa dei tifosi del Sottomarino Giallo sul sito UEFA:

"Si respira un'atmosfera fantastica allo stadio de la Cerámica e i membri del club dei tifosi del Villarreal si stanno adoperando affinché tutti i tifosi di casa abbiano una bandiera".

Probabile, in tal senso, che il colpo d'occhio quando entreranno le due squadre in campo sarà notevole ed anche le emozioni andranno tenute attentamente sotto controllo. Il Napoli, però, da squadra esperta e con un'allenatore come Allegri, non può pensare di farsi condizionare da questi fattori.

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