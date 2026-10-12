Dove vedere Villarreal-Napoli in TV: canale e orario

Villarreal-Napoli dove vederla in Tv e streaming. Canale Tv Villarreal-Napoli, segui in diretta la partita di Champions League degli azzurri. Dove vedere Villarreal-Napoli e l'orario della seconda giornata di Champions.

Dove vedere Villarreal-Napoli

Dove vedere Villarreal-Napoli in TV

Il Napoli vola in Spagna per la 2a giornata di Champions League e affronterà il Villarreal. Dove vedere Villarreal-Napoli? Canale Tv e orario della partita di Champions dove la squadra di Allegri si gioca punti pesanti per il cammino in Europa.

Villarreal-Napoli in Tv sarà possibile vederla soltanto grazie a SKY. Su Sky Sport Arena e Sky Sport potrà seguire la diretta della partita Villarreal-Napoli e potrai fare lo stesso per vederla in streaming.

Con Sky Go sarà possibile seguire in diretta da qualsiasi dispositivo la partita Villarreal-Napoli.