Classifica Champions League 2026/2027 aggiornata: Napoli a zero punti

Champions League - Il Napoli di Massimiliano Allegri ha giocato contro l'Arsenal in Champions League e ha collezionato zero punti nella prima giornata: gli azzurri escono sconfitti dalla prima partita Champions League.

Classifica Champions League Napoli

Questa la classifica Champions aggiornata dopo i risultati della prima giornata:

Sporting Lisbona 6 punti PSG 3 punti Bayern Monaco 3 punti Barcellona 3 punti Manchester United 3 punti Como 3 punti Stoccarda 3 punti Manchester City 3 punti Aston Villa 3 punti Betis 3 punti Borussia Dortmund 3 punti Liverpool 3 punti Real Madrid 3 punti Arsenal 3 punti AEK 3 punti Lens 3 punti Sabah 3 punti Shakhtar Donetsk 1 punto Roma 1 punto Fenerbahce 1 punto PSV 1 punto Villarreal 0 punti Club Brugge 0 punti Lilla 0 punti Inter 0 punti Atletico Madrid 0 punti Napoli 0 punti LASK 0 punti Viking 0 punti Galatasaray 0 punti Porto 0 punti Slavia Praga 0 punti RB Lipsia 0 punti Feyenoord 0 punti Slovan Bratislava 0 punti Bodo/Glimt 0 punti

Dalla posizione 1 - 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.

qualificazione agli Ottavi di Finale. Dalla posizione 9 - 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).

qualificazione ai Playoff (spareggi). Dalla posizione 25 - 36 eliminazione da ogni competizione.

Calendario Champions League Napoli

Questo il calendario Champions del Napoli con le prossime partite: