Classifica Champions League 2026/2027 aggiornata: Napoli a zero punti

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Classifica Champions League 2026/2027 - Ecco la posizione della SSC Napoli di Antonio Conte dopo la prima giornata del torneo europeo: l'elenco aggiornato

Champions League - Il Napoli di Massimiliano Allegri ha giocato contro l'Arsenal in Champions League e ha collezionato zero punti nella prima giornata: gli azzurri escono sconfitti dalla prima partita Champions League.

Classifica Champions League Napoli

Questa la classifica Champions aggiornata dopo i risultati della prima giornata:

  1. Sporting Lisbona 6 punti
  2. PSG 3 punti
  3. Bayern Monaco 3 punti
  4. Barcellona 3 punti
  5. Manchester United 3 punti
  6. Como 3 punti
  7. Stoccarda 3 punti
  8. Manchester City 3 punti 
  9. Aston Villa 3 punti
  10. Betis 3 punti
  11. Borussia Dortmund 3 punti
  12. Liverpool 3 punti
  13. Real Madrid 3 punti
  14. Arsenal 3 punti
  15. AEK 3 punti
  16. Lens 3 punti
  17. Sabah 3 punti
  18. Shakhtar Donetsk 1 punto
  19. Roma 1 punto
  20. Fenerbahce 1 punto
  21. PSV 1 punto
  22. Villarreal 0 punti
  23. Club Brugge 0 punti
  24. Lilla 0 punti 
  25. Inter 0 punti
  26. Atletico Madrid 0 punti
  27. Napoli 0 punti
  28. LASK 0 punti
  29. Viking 0 punti
  30. Galatasaray 0 punti
  31. Porto 0 punti
  32. Slavia Praga 0 punti
  33. RB Lipsia 0 punti
  34. Feyenoord 0 punti
  35. Slovan Bratislava 0 punti
  36. Bodo/Glimt 0 punti
  • Dalla posizione 1 - 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.
  • Dalla posizione 9 - 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).
  • Dalla posizione 25 - 36 eliminazione da ogni competizione.

Calendario Champions League Napoli

Questo il calendario Champions del Napoli con le prossime partite:

  • Seconda giornata: 13 ottobre 2026 ore 21:00 Villarreal-Napoli
  • Terza giornata: 20 ottobre 2026 ore 21:00 Napoli-Bodo/Glimt
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