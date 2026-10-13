Classifica Champions League 2026/2027 aggiornata: Napoli a zero punti
Champions League 20:50
Classifica Champions League 2026/2027
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Classifica Champions League 2026/2027 - Ecco la posizione della SSC Napoli di Antonio Conte dopo la prima giornata del torneo europeo: l'elenco aggiornato
Champions League - Il Napoli di Massimiliano Allegri ha giocato contro l'Arsenal in Champions League e ha collezionato zero punti nella prima giornata: gli azzurri escono sconfitti dalla prima partita Champions League.
Classifica Champions League Napoli
Questa la classifica Champions aggiornata dopo i risultati della prima giornata:
- Sporting Lisbona 6 punti
- PSG 3 punti
- Bayern Monaco 3 punti
- Barcellona 3 punti
- Manchester United 3 punti
- Como 3 punti
- Stoccarda 3 punti
- Manchester City 3 punti
- Aston Villa 3 punti
- Betis 3 punti
- Borussia Dortmund 3 punti
- Liverpool 3 punti
- Real Madrid 3 punti
- Arsenal 3 punti
- AEK 3 punti
- Lens 3 punti
- Sabah 3 punti
- Shakhtar Donetsk 1 punto
- Roma 1 punto
- Fenerbahce 1 punto
- PSV 1 punto
- Villarreal 0 punti
- Club Brugge 0 punti
- Lilla 0 punti
Inter 0 punti
- Atletico Madrid 0 punti
- Napoli 0 punti
- LASK 0 punti
- Viking 0 punti
- Galatasaray 0 punti
- Porto 0 punti
- Slavia Praga 0 punti
- RB Lipsia 0 punti
- Feyenoord 0 punti
- Slovan Bratislava 0 punti
- Bodo/Glimt 0 punti
- Dalla posizione 1 - 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.
- Dalla posizione 9 - 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).
- Dalla posizione 25 - 36 eliminazione da ogni competizione.
Calendario Champions League Napoli
Questo il calendario Champions del Napoli con le prossime partite:
- Seconda giornata: 13 ottobre 2026 ore 21:00 Villarreal-Napoli
- Terza giornata: 20 ottobre 2026 ore 21:00 Napoli-Bodo/Glimt
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