Il Napoli la sblocca subito! Palla al bacio di Gilmour per Rrahmani: prima la traversa, poi il gol

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli meritatamente passa subito in vantaggio grazie ad una splendida azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Appoggio di De Bruyne per Di Lorenzo, bravo a servire poi Gilmour. Gran palla dello scozzese per Rrahmani, il cui colpo di testa sotto misura è stato respinto dal portiere del Villarreal con un miracolo sulla traversa. Sulla respinta si è girato ancora il centrale kosovaro ed ha insaccato da due passi! Ottimo l'inizio della squadra di Massimiliano Allegri, che ha avuto un ottimo approccio in entrambe le fasi di gioco. Sia quando c'è da difendere, con tutti gli effettivi coinvolti, sia quando c'è da proporre.