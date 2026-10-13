Tifosi del Villarreal scatenati: raduno oggi alle 17:30, poi tutti ad accogliere la squadra! I dettagli degli eventi organizzati

Calcio Napoli - Il fattore campo sarà da tenere in considerazione per il Napoli questa sera, dal momento che ci sarà il ritorno allo Estadio de la Ceramica della Champions League ed i tifosi vogliono regalarsi una grande, grandissima festa. Non a caso, infatti, come raccontato da "El Periodico Mediterraneo", si sono dati appuntamento già alle 17:30 in vista della gara in programma per le 21:00.

Villarreal, clima infuocato: i tifosi si danno appuntamento alle 17:30

A quanto pare, infatti, il tifo organizzato ha fissato l'adunata di tutti i tifosi alle 17:30 presso Cafeteria Coco, per poi alle 19:00 muoversi verso lo stadio per accogliere la squadra con cori, applausi e bandiere. Insomma, un modo per caricare gli uomini allenati da Inigo Perez. Le attività che precedono la partita proseguiranno fino alle 20:30, orario in cui è previsto che tutti i tifosi si radunino nell’angolo dello stadio per sostenere e incitare la squadra prima dell’inizio dell’incontro.