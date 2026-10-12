Dove vedere Inter-Bruges in Tv e streaming: canale Sky e orario

Dove vedere Inter-Club Brugge in Tv e streaming. Seconda giornata di Uefa Champions League e ci sono novità su dove vedere Inter-Bruges considerando che senza costi aggiuntivi non sarà possibile vederla.

Dove vedere Inter-Bruges

Dove vedere Inter-Bruges

Inter-Club Brugge dove vederla? Necessario l'abbonamento Sky per vedere Inter-Club Brugge in Tv. Non sarà possibile vedere gratis Inter-Brugge in chiaro.

La partita Inter-Bruges di Champions sarà in programma martedì 13 ottobre alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta TV su SKY.

Ma dove vedere Inter-Bruges? Il canale deciso è Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), ma anche in live-streaming si potrà seguire Inter-Brugge grazie a NOW Tv e SkyGo (previo abbonamento).

Nessuna possibilità di vedere in diretta Inter-Club Brugge in Tv in chiaro o su Amazon, Dazn e altre piattaforme.