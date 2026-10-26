La Uefa sostiene Malagò alla presidenza Figc: "Profilo ideale per cambiare"

Il futuro della FIGC e la corsa alla presidenza del prossimo 14 dicembre continuano ad alimentare il dibattito nel mondo del calcio italiano. Zbigniew Boniek, vicepresidente dell'UEFA, ha espresso la propria posizione sulla situazione federale, commentando anche la candidatura di Adriano Galliani.

FIGC, Boniek punta su Malagò: spunta anche Galliani

Intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, Boniek ha sottolineato la necessità di rinnovamento per il calcio italiano, indicando in Giovanni Malagò una possibile figura di riferimento per il cambiamento. “Il calcio ha bisogno di cambiamenti, credo che Malagò possa esserne il garante”, ha dichiarato l'ex centrocampista, intervenendo sul percorso che porterà all'elezione del nuovo presidente federale

. Boniek ha poi commentato con ironia le polemiche legate al tesseramento di Malagò e alle conseguenze che ne sono derivate. “Mi sono fatto una risata sulla questione del tesseramento di Malagò e tutto quel che ne è seguito”, ha spiegato.

Quindi ha aggiunto: “Se verrà ancora rieletto sarà su una posizione più forte e penso che la federazione italiana starà in buone mani”.