Fiducia in Allegri e squadra? Il Roma: ADL piomba negli spogliatoi, ecco com'è andata

Ultime notizie calcio Napoli - Il pareggio con la Roma lascia rimpianti, "ma Aurelio De Laurentiis ha scelto di guardare soprattutto alla prestazione".

De Laurentiis negli spogliatoi dopo Napoli-Roma: c'è fiducia

Come racconta l'edizione odierna de Il Roma, al termine del 3-3 del Maradona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra e far sentire la propria vicinanza al gruppo:

"Il patron avrebbe applaudito i calciatori e si sarebbe complimentato per quanto mostrato in campo, sottolineando il carattere e la capacità di reagire nei momenti più complicati della partita. Un segnale di fiducia arrivato nonostante una vittoria sfumata nel finale e una classifica che continua a essere lontana dalle aspettative.

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha infatti raccolto 11 punti nelle prime otto giornate di Serie A e resta a metà classifica. Anche il bilancio complessivo fotografa un avvio complicato: quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle prime undici gare ufficiali tra campionato e Champions League. Numeri che confermano le difficoltà attraversate dagli azzurri in questa prima parte di stagione, ma De Laurentiis ha preferito non accentuare la tensione. Dopo una gara nella quale il Napoli ha mostrato segnali importanti sul piano del gioco e dell'atteggiamento, il presidente ha scelto di sostenere squadra e allenatore. La visita negli spogliatoi assume quindi un significato importante: valorizzare ciò che di positivo è emerso contro la Roma e provare a ricompattare l'ambiente in vista dei prossimi impegni. I risultati restano insufficienti, ma dal vertice del club arriva per ora un messaggio di fiducia e continuità".