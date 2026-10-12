"Rigore disastroso, deve giustificarsi con Allegri ma alla fine applausi". Voti e pagelle Hojlund

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Rasmus Hojlund in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6,5): Si muove senza sosta, legando il gioco e mangiando il campo in profondità. Sfortunato sul palo, per il rigore… ringrazia il Var
  • Il Mattino (5,5): Calvani e Cittadini fanno da subito una grandissima fatica a tenerlo, come dimostra il palo colpito. Svaria tantissimo su tutto il fronte. Si procura il rigore che poi va a sbagliare calciando in modo disastroso, ma per fortuna del Napoli sulla ripetizione ci ha pensato Kevin. E lui deve giustificarsi con Allegri
  • Repubblica (6): Colpisce il palo, poi si procura il rigore e lo sbaglia, ma lo salva il Var.
  • Corriere dello Sport (6,5): Sul voto non influisce il rigore procurato e poi sbagliato, che per sua fortuna è stato ripetuto. Colpisce un palo, si batte e bene tra i centrali del Frosinone per far salire la squadra. 
  • Tuttosport (7): Un palo, la partecipazione nel gol del 2-0 e quando esce sono solo applausi.
  • Corriere della Sera (6,5):

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