"Rigore disastroso, deve giustificarsi con Allegri ma alla fine applausi". Voti e pagelle Hojlund
Rassegna Stampa 06:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Rasmus Hojlund in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6,5): Si muove senza sosta, legando il gioco e mangiando il campo in profondità. Sfortunato sul palo, per il rigore… ringrazia il Var
- Il Mattino (5,5): Calvani e Cittadini fanno da subito una grandissima fatica a tenerlo, come dimostra il palo colpito. Svaria tantissimo su tutto il fronte. Si procura il rigore che poi va a sbagliare calciando in modo disastroso, ma per fortuna del Napoli sulla ripetizione ci ha pensato Kevin. E lui deve giustificarsi con Allegri
- Repubblica (6): Colpisce il palo, poi si procura il rigore e lo sbaglia, ma lo salva il Var.
- Corriere dello Sport (6,5): Sul voto non influisce il rigore procurato e poi sbagliato, che per sua fortuna è stato ripetuto. Colpisce un palo, si batte e bene tra i centrali del Frosinone per far salire la squadra.
- Tuttosport (7): Un palo, la partecipazione nel gol del 2-0 e quando esce sono solo applausi.
- Corriere della Sera (6,5):
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