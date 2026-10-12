Probabili formazioni Villarreal-Napoli, Sky - McTominay pronto a partire titolare, Lobotka riposa? Svelato il possibile modulo di Allegri

Champions League - Archiviata la vittoria contro il Frosinone di Massimiliano Alvini al rientro dalla pausa dedicata alle Nazionali, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è pronta a riprendere il proprio cammino anche in Champions League. Gli azzurri si preparano infatti ad affrontare il Villarreal allenato da Inigo Perez, nella gara in programma il 13 ottobre alle 21:00.

A fare il punto sulle ultime di formazione ci ha pensato Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, direttamente dal Training Center di Castel Volturno. Di seguito le sue dichiarazioni:

"C’è voglia di fare punti dopo il debutto in Europa con l’Arsenal. Eravamo in zona flash con le interviste ed Allegri ha chiesto “Il Villarreal che fa?”. Il Napoli conosce l’ambiente, è una sfida che si rinnova visti i sei precedenti. Scott McTominay è pronto per partire probabilmente dall’inizio, sono questi i segnali che arrivano, sono queste le volontà di una condizione che chiaramente deve affinare. Quelli come lui, se possono, devono dare qualcosa in più. Adesso è pronto dall’inizio dopo quella mezz’ora contro il Frosinone. Il Napoli da un punto di vista tattico riparte dalla difesa a tre. Le opzioni possono essere il 3-4-3 o anche il 3-5-2 con Di Lorenzo che può essere una ipotesi a sinistra e Politano che rientra a destra e McTominay dall’inizio e il sontuoso De Bruyne. Attenzione in mezzo, perché raccontavamo già prima della sfida contro il Frosinone dei due play che sono entrambi molto stanchi. Col Frosinone ha riposato Gilmour, ma stavolta potrebbe toccare a Lobotka. Vediamo Gilmour, McTominay e De Bruyne: potrebbe essere questa la mediana che Allegri ha provato in rifinitura. La giornata è ancora lunga per capire".