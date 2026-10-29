Manna: "Lukaku? Fortunati a trovare qualcuno che lo prendesse! È stata una situazione complicata"

Ultime notizie SSC Napoli - Come si arriva a 36 anni a vincere uno scudetto da Direttore Sportivo del Napoli? A trattare giocatori come Buongiorno, Lukaku, McTominay? E come è possibile fare tutto questo senza aver avuto una carriera da calciatore? Ai microfoni di Colpi Da Maestro, una produzione di Master Group Sport, lo racconta Giovanni Manna, ds azzurro.

Il Napoli ha dovuto lavorare molto sulle cessioni. Pensiamo a Lukaku, per il quale l’operazione è stata complessa e delicata. Come si è sviluppata la situazione?

«Quando abbiamo preso Romelu Lukaku, abbiamo stipulato un contratto di tre anni. L’accordo con il Chelsea era un po’ complicato, perché il valore residuo del giocatore era molto più alto rispetto alla cifra del trasferimento.

Il nostro programma era di tenerlo per tre anni, fino alla scadenza del contratto. Poi, purtroppo, le cose non vanno sempre come ci si aspetta.

Ci siamo trovati a gestire una situazione complicata. Per noi era uno stipendio importante, soprattutto perché avevamo già fatto un investimento per sostituirlo con Højlund. Anche la cessione non è andata come speravamo, ma, in un mercato difficile, trovare qualcuno disposto ad acquistarlo è stato complicato. Siamo stati fortunati a riuscirci.

Gli auguro il meglio, perché è un ragazzo che con noi ha vinto uno scudetto e ci ha dato davvero tanto».