Formazioni ufficiali Como-Sassuolo: le scelte di Fabregas e Aquilani
Serie A 13:00
Formazioni ufficiali Como-Sassuolo 8ª giornata Serie A Enilive
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Formazioni ufficiali Como-Sassuolo 8ª giornata Serie A Enilive
Serie A - Formazioni ufficiali Como-Sassuolo con le scelte di Cesc Fabregas e Alberto Aquilani, match valido per l'8ª giornata Serie A. Formazioni Como-Sassuolo, ci sono sorprese.
Formazioni ufficiali Como-Sassuolo
Formazioni ufficiali Como-Sassuolo - Qui la comunicazione delle scelte di Fabregas e Aquilani per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo.
- COMO: IN ATTESA;
- SASSUOLO: IN ATTESA.
Probabili formazioni Como-Sassuolo
Formazioni Como-Sassuolo Serie A, le probabili scelte di Fabregas e Aquilani per la partita di Serie A oggi delle ore 15:00:
- COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas
- SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google