1-1 tra Napoli e Monza all'intervallo: più pericolosi i padroni di casa, azzurri meglio nel possesso palla | STATISTICHE

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli, dopo essere passato subito in vantaggio, è stato raggiunto sull'1-1 dal Monza. Decisivi fin qui i due attaccanti: Hojlund per il Napoli, Varela per i padroni di casa. Risultato tutto sommato giusto, con i padroni di casa che, però, si sono resi maggiormente pericolosi e gli ospiti che, invece, hanno fatto meglio nel possesso palla.

Monza-Napoli 1-1: le statistiche del primo tempo

Il Monza, infatti, ha prodotto un xG pari a 0.56 contro lo 0.41 della squadra azzurra. Il Napoli, dal canto suo, pur stando sotto per conclusioni verso la porta ed anche nello specchio, ha tenuto maggiormente il possesso palla. Serirà una prova differente sicuramente nella ripresa per spuntarla in una gara tanto delicata.

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