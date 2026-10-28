Sky - Allegri in tribuna per Monza-Napoli: con lui i suoi match analyst

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Napoli-Monza.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Allegri sarà in tribuna a Monza a seguire la partita accanto ai suoi match analyst. Avrà la possibilità di studiare anche con i dati che arriveranno. La squadra mi è apparsa molto concentrata ma senza particolare apprensione”.