Sky - Allegri in tribuna per Monza-Napoli: con lui i suoi match analyst
Notizie 20:36
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Sky prima di Monza-Napoli svela come Allegri seguirà la partita dagli spalti
Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Napoli-Monza.
Monza-Napoli, le ultime su Allegri
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Allegri sarà in tribuna a Monza a seguire la partita accanto ai suoi match analyst. Avrà la possibilità di studiare anche con i dati che arriveranno. La squadra mi è apparsa molto concentrata ma senza particolare apprensione”.
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