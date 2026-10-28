Sky - Allegri in tribuna per Monza-Napoli: con lui i suoi match analyst

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Sky prima di Monza-Napoli svela come Allegri seguirà la partita dagli spalti

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Napoli-Monza. 

Monza-Napoli, le ultime su Allegri

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Allegri sarà in tribuna a Monza a seguire la partita accanto ai suoi match analyst. Avrà la possibilità di studiare anche con i dati che arriveranno. La squadra mi è apparsa molto concentrata ma senza particolare apprensione”.

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