Moviola Venezia-Inter: i nerazzurri passano nel finale, ma c'era fallo su Sohm | FOTO
Serie A 20:10
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Ultime notizie Serie A, l'Inter sblocca la partita a Venezia nel finale grazie all'autogol di Moreno al 79'. Poi trova anche il raddoppio, sempre su autogol di Halhal all'82', dopo una gara difficile per i nerazzurri.
Moviola Venezia-Inter: da annullare il primo gol
Ma a rivedere il gol del vantaggio alla moviola, Luca Marelli a DAZN analizza come falloso il contatto Carlos Augusto-Sohm in Venezia-Inter:
"Da rivedere la partenza dell'APP: perché il recupero di pallone da parte di Zielinski avviene dopo un fallo commesso da Carlos Augusto su Sohm. Con la gamba sinistra non tocca il pallone ma tocca il polpaccio di Sohm. A mio parere c'è un fallo di Carlos Augusto in fase di partenza dell'azione del gol dell'1-0 dell'Inter su Sohm".
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