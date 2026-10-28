Manna a DAZN: "Dobbiamo uscire da questa situazione! De Bruyne out per stanchezza, speriamo in Lobotka"

Ultime notizie Napoli - Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Monza-Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Brianteo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Pochi cambi di Allegri? Contro la Roma è stata una prestazione importante, partita vera contro una squadra forte. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma la squadra va analizzata con lucidità: per due mesi ci son mancati Anguissa e McTominay che in Italia spostano gli equilibri, sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo uscire da questa situazione, è una partita importante e giocano i migliori.

Come cambia con Lobotka al posto di De Bruyne? Hanno caratteristiche diverse, Kevin è un 10 ed è più offensivo, ma Lobotka per anni è stato il miglior playmaker della Serie A: ha valori, è un ragazzo determinato. Kevin era stanco e speriamo che oggi Lobotka ci dia una mano.

Varela? Loro son bravi, davanti sono forti. Perché Varela-Robinson, oggi gioca Ngonge che è nostro e ha qualità. Zeballos, Mota... Varela è un giocatore forte, sta facendo bene e ha tante cose".