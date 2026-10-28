Gazzetta - Napoli interessato a Varela: lanciata la sfida a due club olandesi

Calciomercato Napoli - Il mercato di gennaio è praticamente alle porte ed ogni società già adesso deve avere le idee chiare sui profili eventualmente da andare a prendere per rendere la rosa più competitiva. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’intenzione del Napoli sarebbe quella di andare a prendere un attaccante: Lucca ha ancora una volta deluso e Hojlund non riesce a trovare il gol con continuità.

Napoli interessato a Varela del Monza

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sull'interessamento del Napoli per l'attaccante Varela del Monza:

“Ci sarà gennaio e chi può dire cosa indicherà De Laurentiis, che però d’infanzia ai profili giovani non impiega tanto a farsi convincere. Varela è finito in fretta sotto la lente di ingrandimento del Napoli e l’esplosione ovviamente ha contribuito per far rumore pure in Olanda, con Ajax e Psv che hanno spedito i propri 007 per annotare le caratteristiche e constatare gli eventuali margini di miglioramento d’un figlio d’arte che sa bene cosa vuole e che il suo Benfica non smette di studiare”.