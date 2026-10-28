Allegri squalificato: l'arrivo dell'allenatore sugli spalti per Monza-Napoli, la seguirà in tribuna | VIDEO CN24

Ultime notizie Serie A - Dopo esser arrivato con la squadra allo stadio, poco prima del fischio d'inizio di Monza-Napoli, l'allenatore azzurro è salito in tribuna. Ecco il video!

Allegri sugli spalti per Monza-Napoli

Max Allegri è arrivato in tribuna allo stadio Brianteo per Monza-Napoli. L'allenatore azzurro è infatti squalificato per due giornate e a sedere in panchina c'è il suo vice, Marco Landucci. Per questo motivo, il tecnico dei partenopei s'accomoda sugli spalti. Ecco le immagini del suo arrivo in tribuna.