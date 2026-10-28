Allegri squalificato: l'arrivo dell'allenatore sugli spalti per Monza-Napoli, la seguirà in tribuna | VIDEO CN24

Notizie ico calendario ico orologio20:50  
MG
Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie Serie A: ecco l'arrivo sugli spalti in tribuna di Max Allegri per Monza-Napoli, il video

Ultime notizie Serie A - Dopo esser arrivato con la squadra allo stadio, poco prima del fischio d'inizio di Monza-Napoli, l'allenatore azzurro è salito in tribuna. Ecco il video!

Allegri sugli spalti per Monza-Napoli

Max Allegri è arrivato in tribuna allo stadio Brianteo per Monza-Napoli. L'allenatore azzurro è infatti squalificato per due giornate e a sedere in panchina c'è il suo vice, Marco Landucci. Per questo motivo, il tecnico dei partenopei s'accomoda sugli spalti. Ecco le immagini del suo arrivo in tribuna.

Allegri in tribuna per Monza-Napoli
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top