Allegri squalificato: l'arrivo dell'allenatore sugli spalti per Monza-Napoli, la seguirà in tribuna | VIDEO CN24
Notizie 20:50
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Ultime notizie Serie A: ecco l'arrivo sugli spalti in tribuna di Max Allegri per Monza-Napoli, il video
Ultime notizie Serie A - Dopo esser arrivato con la squadra allo stadio, poco prima del fischio d'inizio di Monza-Napoli, l'allenatore azzurro è salito in tribuna. Ecco il video!
Allegri sugli spalti per Monza-Napoli
Max Allegri è arrivato in tribuna allo stadio Brianteo per Monza-Napoli. L'allenatore azzurro è infatti squalificato per due giornate e a sedere in panchina c'è il suo vice, Marco Landucci. Per questo motivo, il tecnico dei partenopei s'accomoda sugli spalti. Ecco le immagini del suo arrivo in tribuna.
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