Calciomercato.it, Musso: "Varela al Napoli? Oggi vale 15-20 milioni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto il giornalista Giorgio Musso:

"Qui fa più freddo, si abbassa tanto la temperatura la sera. Non ci sarà Folorunsho, candidato a prendersi una maglia da titolare, ha qualche acciacco. Juric farà il 3-4-2-1, l'unico intoccabile è Varela. Robinson gioca, ma vediamo il secondo trequartista. Scalpita Ngonge. Potrebbe giocare anche Zeballos, vediamo quale sorpresa ci sarà. A centrocampo si candida Colombo, vista l'assenza di Folorunsho. Varela è un nome che piace al Napoli, è stato fatto un sondaggio anche dalla Juventus e c'è anche il Benfica che può pareggiare un'eventuale offerta. Sta facendo sfracelli con la maglia del Monza. Una delle rivelazioni del campionato insieme a Raimondo. Un giocatore che sta facendo bene, Juric ce lo descrive come un ragazzo molto serio, che va a mille in allenamento. A gennaio me l'aspetto in Brianza, ma per la prossima estate saranno altri discorsi. Oggi ha 15-20 milioni di euro di valutazione"