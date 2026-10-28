Infortunio Lobotka in Monza-Napoli: fuori in barella, le condizioni | FOTO
Notizie 21:04
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Infortunio Lobotka in Monza-Napoli, le condizioni
Ultime notizie Napoli - Ennesima beffa per la SSC Napoli. Contro il Monza di Ivan Juric arriva l'ennesimo problema fisico per un calciatore azzurro. Stavolta Allegri deve fare i conti anche con i problemi fisici rimediati da Stanislav Lobotka.
Monza-Napoli, infortunio Lobotka: le condizioni
Il centrocampista del Napoli si è fermato in avvio di primo tempo della partita Monza-Napoli a causa di una torsione alla caviglia destra durante un contrasto con Ricardo Mangas. Nelle prossime ore se ne saprà di più circa le sue condizioni. Intanto, Max Allegri trema per quello che potrebbe essere l'ennesimo intoppo della sua avventura sulla panchina azzurra.
Allegri è stato costretto al cambio forzato: fuori in barella, con le mani sul volto, lo slovacco Lobotka. Al suo posto in campo Billy Gilmour.
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