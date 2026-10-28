Napoli Basketball carrarmato in EuroCup, quinta vittoria consecutiva! Espugnata la Lituania per 85-94 contro il Neptunas Klaipeda

Notizie basket Napoli - Napoli Basketball carrarmato in EuroCup, quinta vittoria consecutiva (9/10 in stagione) in Lituania per 85-94 contro il Neptunas Klaipeda. Ottima la percentuale del 71% nel tiro da due punti, Jahmi'us Ramsey top scorer del match con 20 punti ma soprattutto gran prova dei lunghi Guglielmo Caruso (10 punti in 13 minuti) e Kaleb Tarczewski (12 punti in 11 minuti).

Napoli mantiene intatto il suo avvio di stagione perfetto, conquistando la terza vittoria esterna dell'anno, portando il proprio bilancio nel Gruppo C a 5-0. Napoli ha accumulato vantaggi in doppia cifra già nel primo e nel secondo quarto, ma il Neptunas – sceso ora a un record di 1-4 – ha tentato più volte la rimonta. La formazione allenata da coach Repesa ha fatto valere la superiorità del proprio arsenale offensivo, allungando nuovamente nel punteggio e mantenendo il controllo della gara fino al termine.

Tra gli azzurri, che hanno distribuito complessivamente 27 assist, spiccano i 20 punti di Jahmi’us Ramsey, i 13 di Markel Brown e i 12 di Kaleb Tarczewski. Tra le fila del Neptunas, Elvar Fridriksson ha registrato 24 punti e 9 assist, Mindaugas Girdziunas ha chiuso con 16 punti e Henri Drell con 14.

Partono bene gli azzurri con i canestri di Dowtin Jr. e Brown, i lituani reagiscono con Fridiksson che segna dalla lunga distanza ma un nuovo break di 0-7 guidato dai 6 punti di Tarczewski porta il punteggio sul 7-15 a metà quarto. Il Neptunas resta a contatto con Drell e Taronis, Petrucelli segna il 17-24, il canestro di Girdziunas vale il 20-24 al primo intervallo. Nel secondo quarto Napoli sembra allungare con Ramsey, White e Sankare che siglano il 23-36. La formazione lituana non molla e, con il solito Fridiksson si riporta a -5 sul 31-36 prima della nuova tripla di Seljaas. Il finale di quarto è però tutto per i padroni di casa che con i primi punti di Franke e Echodas chiudono il primo tempo sul 45-47.

Segnano Dowtin Jr. e Franke ad inizio terzo quarto, Tarczewski stoppa e segna, perfetto dalla lunetta, Napoli torna a +10. I lituani non ci stanno e con il solito Fridiksson si riavvicinano a -5, 54-59. Botta e risposta tra l’islandese e Ramsey, Napoli torna sul +10 prima del buon finale lituano, per il 65-71 all’ultimo intervallo. L’ultimo parziale si apre con gli 8 punti consecutivi di Caruso che portano Napoli nuovamente in doppia cifra di vantaggio ,68-79. Gli azzurri volano con Ramsey e Petrucelli ma il Neptunas, trascinato da Girdziunas e Fridiksson riesce a risalire fino al -7. Nel finale però gli azzurri riescono nuovamente ad allungare con Dowtin jr. e White. Il match si chiude 94 a 85 per la squadra di Coach Jasmin Repesa.

Dichiarazione Coach Repesa:

"Stiamo viaggiando molto. È la seconda volta che affrontiamo una trasferta molto lunga in 10 giorni, dopo quella in Polonia. Non è facile muoversi cosi tanto e giocare due partite, lo dico spesso. Stare focalizzati sulla partita fa la differenza in questo tipo di match. Tutti i giocatori hanno contribuito questa sera alla vittoria, assolutamente meritata. Potevamo finire meglio il primo tempo, abbiamo forse concesso loro un po' troppo. Loro sono una squadra con grande abilità offensive. Nell’ultimo quarto siamo stati bravi a non perdere mai palla. I nostri avversari hanno aumentato l’aggressività ma noi abbiamo reagito bene, trovando sempre buone soluzioni. Congratulazioni alla squadra ma non c’è tempo per celebrare questa vittoria perché dobbiamo essere pronti a lavorare in vista della durissima partita che ci attende domenica contro una squadra forte come Venezia."

Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica 1 novembre alle 12:00 all’Alcott Arena contro la Reyer Venezia per la sesta giornata di Serie A.