Monza, Juric a Sky: "Il Napoli mi ha impressionato con la Roma, i ragazzi hanno la possibilità di giocare una grande partita"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ivan Juric parla prima di Monza-Napoli ai microfoni di Sky Sport

Ultime notizie calcio NapoliIvan Juric, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli.

Monza, Juric prima della gara col Napoli

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Birindelli? Abbiamo emergenza dietro, può fare questo ruolo ed ho fiducia in lui. Colombo ha fatto bene l'anno scorso, non gioca da un po' ed oggi voglio dargli fiducia. Vedremo come i ragazzi interpreteranno la partita, hanno la possibilità di giocare una grande gara. Il Napoli mi ha impressionato, dobbiamo essere molto fiduciosi e provare a fare risultato".

Ivan Juric Monza Napoli
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