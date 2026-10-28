Monza, Juric a Sky: "Il Napoli mi ha impressionato con la Roma, i ragazzi hanno la possibilità di giocare una grande partita"

Ultime notizie calcio Napoli – Ivan Juric, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Birindelli? Abbiamo emergenza dietro, può fare questo ruolo ed ho fiducia in lui. Colombo ha fatto bene l'anno scorso, non gioca da un po' ed oggi voglio dargli fiducia. Vedremo come i ragazzi interpreteranno la partita, hanno la possibilità di giocare una grande gara. Il Napoli mi ha impressionato, dobbiamo essere molto fiduciosi e provare a fare risultato".