Monza, Juric a Sky: "Il Napoli mi ha impressionato con la Roma, i ragazzi hanno la possibilità di giocare una grande partita"
Le Interviste 20:18
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Ivan Juric parla prima di Monza-Napoli ai microfoni di Sky Sport
Ultime notizie calcio Napoli – Ivan Juric, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli.
Monza, Juric prima della gara col Napoli
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Birindelli? Abbiamo emergenza dietro, può fare questo ruolo ed ho fiducia in lui. Colombo ha fatto bene l'anno scorso, non gioca da un po' ed oggi voglio dargli fiducia. Vedremo come i ragazzi interpreteranno la partita, hanno la possibilità di giocare una grande gara. Il Napoli mi ha impressionato, dobbiamo essere molto fiduciosi e provare a fare risultato".
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