Condò: "Il Napoli deve cominciare a correre! Ad Allegri servirebbe Varela, Hojlund non segna e nessuno ricorda l’ultimo gol di Lucca"

Ultime notizie SSC Napoli - Paolo Condò, editorialista del Corriere della Sera, analizza la situazione attuale della SSC Napoli sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

“Il Napoli deve cominciare a correre, e per quanto Monza richiami il concetto occhio al plus dei brianzoli: la presenza di Varela, il centravanti di cui Allegri avrebbe bisogno perché Hojlund non segna dal 5 settembre e nessuno ricorda l’ultimo gol di Lucca. D’accordo che il vero bomber è McTominay, ma qualcosa in più dalle punte di ruolo deve arrivare”