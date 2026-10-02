"Non deve fare la muffa in panchina": Pedullà senza peli sulla lingua, il messaggio è rivolto ad Allegri
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Alfredo Pedullà su Antonio Vergara: messaggio social rivolto a Massimiliano Allegri
Ultime notizie Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista, ha applaudito la prestazione di Antonio Vergara in Francia-Italia 1-1. Per il centrocampista della SSC Napoli, questa sera, è arrivato il debutto assoluto con la maglia della Nazionale italiana.
Francia-Italia, Pedullà promuove Vergara
Di seguito le sue dichiarazioni in un video pubblicato sul proprio canale YouTube:
"Vergara è entrato molto bene, è un talento che Allegri deve restituire ad una certa visibilità senza fare in modo che faccia la muffa in panchina. Ha intelligenza tattica, ha tecnica, è sul pezzo ed è un profilo che va seguito".
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