Formazioni ufficiali Armenia-Italia U21: Favasuli parte titolare
Nazionali 17:45
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Formazioni ufficiali Armenia-Italia U21
Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Armenia-Italia U21 con le scelte di Armen Gyulbudaghyants e Silvio Baldini , match valido per per le qualificazioni agli Europei di categoria. Formazioni Armenia-Italia U21, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Costantino Favasuli della SSC Napoli.
Formazioni ufficiali Armenia-Italia U21
Formazioni ufficiali Armenia-Italia U21 - Qui la comunicazione delle scelte di Gyulbudaghyants e Baldini per la partita di qualificazione agli Europei U21. Le formazioni ufficiali di Armenia-Italia U21.
- ARMENIA (4-3-3): Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, Hakobyan, Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, M. Hakobyan. A disp. Davtyan, Khachartyan, Sargsyan, Dokhoyan, Ayvazyabn. All. Armen Gyulbudaghyants.
- ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. A disp. Mascardi, Calvani, Cherubini, Cichella, Fortini, Faticanti, Liberali, Cisse, Lulli. All. Silvio Baldini.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google