Dove vedere l'Italia in Tv e streaming? Calendario, canale e orario

La Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini è pronta a tornare in campo. Dove vedere la prossima partita dell'Italia in Tv e streaming? Calendario Italia delle prossime partite tra Nations League e qualificazioni Europei.

Calendario Italia: quando gioca le prossime partite?

Prossime partite Italia - Guida al calendario dell'Italia con tutte le informazioni riguardo le prossime partite che disputerà la Nazionale del ct Mancini. Quando gioca l'Italia? La prossima partita dell'Italia si giocherà contro la Francia.

Italia in Tv

Dove vedere l'Italia in Tv e streaming

Per poter seguire in diretta le partite dell'Italia non servirà disporre di nessun abbonamento. Perché le partite dell'Italia si vedranno in chiaro grazie alla Rai che manderà gratis in onda sempre e in diretta tutte le gare, tra amichevoli, Nations League e match di qualificazioni. Lo stesso discorso vale per lo streaming, con Rai Play che manderà in onda la partita di giornata.

Italia Mancini

Prossima partita Italia

l'Italia giocherà la prossima partita contro la Francia e vale per la terza giornata di Nations League con la classifica che dice 3 punti dopo aver giocato già con Belgio e Turchia.