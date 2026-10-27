Zambardino: "Basta lamenti: questo pazzo sconsiderato Napoli ci piace! Anche se i difensori fanno una figura da clown e lasciano pure che l’avversario faccia gol"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, analizza la situazione attuale della SSC Napoli sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

"Basta lamenti: questo pazzo, sconsiderato Napoli ci piace. Sette gol segnati in due partite e sei presi, e va bene, però si è anche vinto e messo sotto la Romissima di Gasperini, la predestinata.

Finalmente spettacolo, e competizione, non processioni anni ‘60, quando per il calcio italiano imperversava il termine “catenaccio” e i nostri difensori menavano come fabbri. Be’ adesso si buttano a terra senza motivo, fanno una figura da clown e lasciano pure che l’avversario faccia gol.

Ma non prendiamocela. Il buon umore è l’unico modo di godersi gli aspetti positivi di un anno che proprio di girare per il verso giusto non ne vuol sapere"