Tutti al Maradona per Napoli-Roma! Stadio verso il sold-out, ecco i settori già esauriti

Ultime notizie SSC Napoli - Tutti al Maradona per Napoli-Roma. Grande attesa, ora, per la prossima di campionato. La prevendita ha parlato, siamo già vicini al sold out. Lo scrive il Corriere dello Sport.

I dati erano incoraggianti già prima della Champions, la vittoria di martedì contro il Bodø ha evidentemente fatto il resto: "Entusiasmo europeo ad alimentare le ambizioni della squadra di Allegri. Diversi i settori già esauriti, pochi quelli con ancora disponibilità. Stanno per terminare, ad esempio, i tagliandi della Tribuna Posillipo, così come quelli della Nisida e degli anelli inferiori delle due Curve e dei Distinti. Sold out da giorni tutti gli altri settori. Questa la situazione fino a ieri sera".