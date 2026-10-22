La prima vittoria in Champions spinge i premi UEFA del Napoli: le cifre
Il Napoli ritrova il sorriso in Champions League e conquista tre punti preziosi anche sul piano finanziario. Al Maradona, gli azzurri superano il Bodo Glimt per 4-3 al termine di una gara combattuta, rilanciando le proprie ambizioni europee e migliorando la prospettiva degli introiti UEFA legati al percorso nella competizione.
Napoli, premi Champions e ricavi UEFA: cosa cambia
Dopo le due sconfitte nelle prime uscite, la squadra guidata da Massimiliano Allegri centra il primo successo nell'edizione 2026/27 della massima competizione continentale. Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una partita ricca di emozioni e complicazioni, soprattutto nella ripresa.
Il risultato consente ai partenopei di salire momentaneamente al 22° posto in classifica, mantenendo aperta la corsa verso la fase a eliminazione diretta. Oltre al valore sportivo, il successo assume un peso significativo anche per le casse del club. Nel nuovo formato della Champions League, introdotto nella stagione 2024/25, le partecipanti sono passate da 32 a 36, con un calendario ampliato a otto partite nella fase campionato per ciascuna squadra.
Ogni risultato può quindi incidere sul bilancio complessivo dei premi UEFA, attraverso le componenti economiche collegate ai risultati ottenuti sul campo e al piazzamento finale. Per il Napoli, conquistare punti diventa fondamentale non soltanto per proseguire il cammino europeo, ma anche per valorizzare la partecipazione al torneo.
Il calendario azzurro comprende ancora sfide impegnative contro Arsenal, Villarreal, Porto, Manchester City, Club Brugge, Sabah e Viking, oltre all'incrocio con il Bodo Glimt. Il successo contro i norvegesi rappresenta dunque un primo passo importante: adesso servirà continuità per consolidare la posizione in classifica e alimentare i ricavi legati al percorso continentale.