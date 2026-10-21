Pedullà non ha dubbi: "Napoli-Roma? Allegri può finire nei guai se..."

Ultime notizie Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Napoli-Roma del prossimo turno Serie A e su Massimiliano Allegri.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate in un video pubblicato sul suo canale YouTube:

"La partita di sabato farà la storia perchè da quella partita vai a destra o a sinistra. Se il Napoli fa la partita si sblocca leggermente, ma se la Roma svolta a Napoli legittima le ambizioni da scudetto e mette nei guai il Napoli. La difesa azzurra va sistemata, giocare come ieri in difesa significa consegnarsi alla Roma.

Non si può fare un ragionamento indifendibile su Allegri solo perché ha vinto una partita, lo si potrà fare solo dopo le prossime partite, quando si traccerà una linea. Il discorso va fatto complessivamente. Il Napoli potrà essere sulla strada della guarigione solamente se migliorerà alcune cose che non ha ancora migliorato".