Del Piero: "Il Napoli ha dato una risposta nonostante le rimonte del Bodo/Glimt"

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, primi tre punti per gli azzurri in UEFA Champions League. Un successo che restituisce un po' di ottimismo in casa Napoli dopo i risultati negativi delle ultime partite, anche in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma.

Negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Alessandro Del Piero ha commentato così la vittoria di Roma e Napoli in Champions:

"La Roma ha dato conferma del suo valore. Non ho mai condiviso il fatto che la gara col Real sia stata drammatica. Hanno dato risposte sia in campionato che in Champions League.

Una risposta, invece, l'ha data il Napoli. È stato ripreso più volte ma è sempre riuscito a tornare in attacco e tornare in avanti col risultato. Il Bodo/Glimt è bravo non solo fisicamente ma anche tecnicamente. Sono una bellissima realtà degli ultimi anni in Europa".