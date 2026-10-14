Monza Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: trasferta aperta ai residenti in Campania, info e prezzi

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Biglietti settore ospiti Monza Napoli

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di giovedì 15 ottbre 2026 on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti settore ospiti di Monza Napoli saranno in vendita fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Prezzo Settore Ospiti: 40,00 euro (oltre € 2,80 commissioni online e punti vendita).

Settore Ospiti: (oltre commissioni online e punti vendita). Relativamente ai tifosi con disabilità , le procedure di acquisto sono indicate a questo link: https://www.acmonza.com/it/pagina/accrediti-gare-prima-squadra/

, le procedure di acquisto sono indicate a questo link: https://www.acmonza.com/it/pagina/accrediti-gare-prima-squadra/ La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-Bynu2TgbkCzRQGo.pdf

dello stadio: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-Bynu2TgbkCzRQGo.pdf Normativa per striscioni e coreografie e accesso e parcheggi : https://www.acmonza.com/it/pagina/accesso-parcheggi/

e coreografie e accesso e : https://www.acmonza.com/it/pagina/accesso-parcheggi/ Condizioni generali di vendita dei biglietti e abbonamenti 26-27: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-NokEElbCzqip77u.pdf

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.