Monza Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: trasferta aperta ai residenti in Campania, info e prezzi
Monza Napoli, info sui biglietti per il settore ospiti
La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza, saranno in vendita con le seguenti modalità.
Biglietti settore ospiti Monza Napoli
I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di giovedì 15 ottbre 2026 on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.
I biglietti settore ospiti di Monza Napoli saranno in vendita fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.
- Prezzo Settore Ospiti: 40,00 euro (oltre € 2,80 commissioni online e punti vendita).
- Relativamente ai tifosi con disabilità, le procedure di acquisto sono indicate a questo link: https://www.acmonza.com/it/pagina/accrediti-gare-prima-squadra/
- La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-Bynu2TgbkCzRQGo.pdf
- Normativa per striscioni e coreografie e accesso e parcheggi: https://www.acmonza.com/it/pagina/accesso-parcheggi/
- Condizioni generali di vendita dei biglietti e abbonamenti 26-27: https://www.acmonza.com/images/pages/docs/Monza-1912-NokEElbCzqip77u.pdf
Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.