Monza Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: trasferta aperta ai residenti in Campania, info e prezzi

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Monza Napoli, info sui biglietti per il settore ospiti

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Biglietti settore ospiti Monza Napoli 

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di giovedì 15 ottbre 2026 on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti settore ospiti di Monza Napoli saranno in vendita fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.

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