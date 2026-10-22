Sky - Caffè De Laurentiis-Rizzetta, incontro di cortesia! Valutazione ritenuta troppo alta da Rizzetta e dal fondo americano che rappresenta

Ultime notizie SSC Napoli - L'altroieri padrone di casa e suo ospite al Maradona, ieri un caffè insieme in albergo per Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta, riferisce Sky.

Un incontro di cortesia, tra buoni conoscenti "e che può anche essere stata l’occasione per ribadirsi - come da mesi - le rispettive visioni e intenzioni. De Laurentiis resta impegnato nella ricerca dei terreni per la costruzione di stadio e centro sportivo del suo Napoli. Che valuta una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro. Cifra fin qui ritenuta però troppo alta da Rizzetta e dal ricco fondo americano che rappresenta. Resta il dialogo aperto e restano i buoni rapporti".

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