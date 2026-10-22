Per 14 mesi gli allenatori del Napoli si sono fatti una domanda a cui finalmente è arrivata una risposta

Ultime notizie SSC Napoli - Per 14 mesi gli allenatori del Napoli (due, Antonio Conte e Massimiliano Allegri) si sono chiesti: come facciamo a schierarli insieme?

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, insieme all'ottobrata napoletana è arrivata pure l'allegrata classica.

"Ecco De Bruyne un po' diverso, a 35 anni e con oltre 80 partite di Champions alle spalle. Non c'era mai stato lì in carriera: un po' più a destra, un po' più a sinistra, ma in quel modo e in quel posto proprio mai. Ce lo ha messo Allegri in una serata che rischiava di essere pure una serata di fine Napoli. Il suo. e invece la prestazione contro il Bodo ha convinto anche gli scettici. Tutto nei piedi sapienti di chi al pallone dà del tu da anni"

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