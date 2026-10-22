Napoli Basketball da urlo, battuto il Tofas Bursa al supplementare! Primato solitario e imbattuti in Eurocup

Quarta vittoria consecutiva in Eurocup per il Napoli Basketball che supera il Tofas Bursa per 105-101, Dopo un over time, nel match valido per la quarta giornata del gruppo C di Eurocup. Gli azzurri, dopo aver dominato la prima parte del match, subiscono la rimonta della formazione turca, riescono a rientrare in partita, vincendo poi all’over time.

Si segna poco nei primi minuti della gara, Ramsey e Dowtin Jr. per gli azzurri, Thurman porta il primo vantaggio per gli ospiti, 7-9. Napoli trova il primo parziale della gara, trascinata dalle triple di Seljaas e dai canestri di Caruso e Petrucelli, la tripla di Spissu vale il 22-11 a 2 minuti dal primo intervallo. Il quarto si chiude sul 29-20 con la schiacciata di White. Nel secondo parziale Jones guida i suoi con due canestri da 3 punti ed i tiri liberi del 33-30, Seljaas segna la quarta tripla della sua gara, Brown colpisce per il 39-30 a metà quarto. Doppia tripla per Ramsey, Reynolds segna per il Tofas, Seljaas ancora da 3 punti, i liberi di Reynolds portano il punteggio sul 53-42 all’intervallo lungo.

Napoli riparte con Dowtin Jr., il solito Jones per il Tofas, Brown segna il 58-51, timeout Repesa. La squadra turca continua la sua rimonta con il gioco da 3 punti di Jones, Reynolds segna il -2 prima delle triple di Spissu e Brown, 66-58 a 4 dalla fine del terzo. Canestri da sotto per Caruso e Mcneace, Petrucelli segna dall’angolo, Jones sulla sirena, 73-66 all’ultimo intervallo. Parte forte il Tofas, 0-5 di parziale e timeout per Repesa. Napoli torna a segnare con White ma Nutall trova un nuovo gioco da 3 punti che vale la parità a quota 75. Il Tofas si porta in vantaggio con Nutall, Seljaas e Ramsey segnano per Napoli, Mcneace segna l’80-84 a 5 dalla fine. I turchi trovano un canestro sulla sirena con Thurman, risponde Seljaas dall’angolo, Dowtin Jr. segna il -1 a 100 secondi dalla fine. Non sbaglia Nutall dalla lunetta, Brown Pareggia, White trova i due punti del vantaggio sul 93-91 a 25 secondi dalla fine, pareggia Jones a 12.6, supplementare.

Buon inizio azzurro nell’over time con i canestri di Petrucelli, White e Dowtin Jr, 99-93, timeout Cancellieri. Torna a segnare il Tofas con la tripla di Jones, Reynolds segna il -1 ma Napoli riesce a difendere ed ad essere precisa dalla lunetta. Reynolds trova una clamorosa tripla per il 102-101, ma gli azzurri, con Seljaas e Dowtin Jr., dalla lunetta chiudono la gara sul 105-101. Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica prossima 25 ottobre, alle ore 12:00, sul campo della Bertram Tortona per il quinto turno di Serie A.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa: