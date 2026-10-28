Milinkovic-Savic a DAZN: "Dispiace per il gol subito, lavoreremo anche su questo aspetto. Dualismo in porta? Non è facile, ma le cose difficili sono altre"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Vanja Milinkovic-Savic, portiere della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Monza-Napoli 1-4, intervista Milinkovic-Savic a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

"L’abbiamo gestita meglio, dispiace per il gol preso. Non prendere gol dà fiducia alla difesa e alla squadra tutta. Abbiamo preso tanti gol, ma ci lavoreremo. Quanto è difficile alternarsi per un portiere? Non è facile, ma diciamo che le cose difficili sono altre. Quando ti tocca giocare devi trovarti pronto, tutto qua".

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