Milinkovic-Savic a DAZN: "Dispiace per il gol subito, lavoreremo anche su questo aspetto. Dualismo in porta? Non è facile, ma le cose difficili sono altre"

Ultime notizie Napoli - Vanja Milinkovic-Savic, portiere della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"L’abbiamo gestita meglio, dispiace per il gol preso. Non prendere gol dà fiducia alla difesa e alla squadra tutta. Abbiamo preso tanti gol, ma ci lavoreremo. Quanto è difficile alternarsi per un portiere? Non è facile, ma diciamo che le cose difficili sono altre. Quando ti tocca giocare devi trovarti pronto, tutto qua".