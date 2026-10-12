Segnali positivi per Allegri da due giocatori: Villarreal test decisivo

Arrivano le ultime notizie sul Napoli che ha vinto e convinto contro il Frosinone, con alcuni giocatori che hanno lasciato anche il segno e fatto ben sperare Allegri per le prossime partite.

Napoli, segnali positivi per Allegri da due giocatori

Il gol contro il Frosinone può rappresentare un punto di partenza per Lang, ma saranno le prossime partite a chiarire se riuscirà a trovare continuità. Il Napoli ha bisogno della sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, soprattutto nelle sfide europee.

Per McTominay, invece, il percorso è differente: il rientro è già una tappa importante, ma ora serve completare il recupero della condizione prima di tornare a essere una certezza dal primo minuto.

Allegri ritrova così due risorse preziose in un momento intenso della stagione come scrive Il Mattino. Da una parte uno scozzese pronto a riprendersi il centrocampo, dall'altra un esterno che cerca la definitiva rinascita in azzurro.

Il Napoli riparte anche da loro: McTominay deve ritrovare il ritmo, Lang la continuità. Il Villarreal sarà già un nuovo banco di prova.