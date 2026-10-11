Allegri non ha mai nascosto i suoi errori, però ha imparato e ha fatto il Napoli più suo

Ultime notizie SSC Napoli - Quando si sente il bisogno di rivoluzionare, significa aver capito dove si è sbagliato. Massimiliano Allegri non ha mai nascosto anche i suoi di errori in questi primi mesi azzurri. Però da questi ha imparato, scrive la Gazzetta dello Sport.

Ha ridisegnato il Napoli, lo ha fatto più suo: difesa a tre, aggressività, calcio verticale "e poi libertà assoluta al maestro De Bruyne, che ha ripagato con una delle migliori prestazioni da quando è in Italia. Presto per dire se è questo il Napoli di Max, anche perché mancavano all’appello giocatori fondamentali come McTominay o Alisson Santos".

La vittoria col Frosinone può segnare un punto di svolta nella risalita azzurra: "un’iniezione di fiducia fondamentale in vista di un mese chiave per il futuro del Napoli. Max ha gettato via la giacca al 90’, dopo una ripartenza che lo ha fatto imbestialire. Buon segno per tutti, significa che Allegri è sul pezzo e sa di poter risalire la classifica. Con questo Neres si costruisce di più. E con Hojlund e De Bruyne al top, il Napoli può ambire ancora a grandi traguardi".